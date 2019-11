Brīdina par iespēju apšaubīt bezdarbnieka pabalsta samazināšanas ieceres atbilstību Satversmei

Vērtējot izmaiņu atbilstību Satversmes 109.pantam, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos, LM norāda, ka Satversmes tiesa ir norādījusi, ka valstij ir pienākums sniegt personai atbalstu bezdarba gadījumā un gādāt, lai persona nepaliktu bez iztikas līdzekļiem, taču no konkrētā Satversmes panta neizriet valsts pienākums personai bezdarba gadījumā saglabāt to pašu vai līdzīgu ienākumu līmeni, kāds tai bija laikā, kad šī persona bija nodarbināta.

LM tomēr ir piedāvājusi precizēt konkrēto likuma normu par personām, kas gada laikā atkārtoti pieprasījušas bezdarbnieku pabalstu, šaubas par kuru paudis Saeimas Juridiskais birojs. Savukārt no deputātiem likuma izmaiņu koriģēšanai saņemti tikai divi priekšlikumi - no Zaļo un zemnieku savienības un "Saskaņas" politiķiem, kuros abos piedāvāts atteikties no LM rosinātajām izmaiņām.

Likumprojekts paredz samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendārajiem mēnešiem un izmaiņas bezdarbnieka pabalsta apmērā, samazinot izmaksājamo bezdarbnieka pabalsta proporciju par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no 75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.