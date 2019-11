Ostinā uzvar Botass, bet Hamiltons kļūst par seškārtēju čempionu

Lai kļūtu par čempionu, Hamiltonam svētdien F-1 sezonas 19.posmā - ASV "Grand Prix" - pietika ar astoto vietu, bet viņš finišēja otrais aiz sava komandas biedra Valteri Botasa no Somijas.

Sacensības no "pole-position" sāka Botass un, gaismām nodziestot, pirmais aizdevās trasē. Tikmēr Hamiltons izmantoja "Ferrari" pilotu un Maksa Verstapena ("Red Bull") cīņu un no piektās vietas pakāpās uz trešo. Tikmēr no otrās vietas startējušais Fetels ("Ferrari") pakāpeniski zaudēja savas pozīcijas un desmitajā aplī tehnisku problēmu dēļ izstājās.