Jauna informācija par to, ka nevakcinēties pret masalām ir muļķīgi un bīstami

Tiesa, divi savā starpā saistīti pētījumi, kas publicēti zinātniskajā žurnālā “Science” un “Science Immunology” , kliedē mītu par to, ka masalas ir nekaitīgas. Turklāt, par spīti tam, ka slimība ir bīstama pati par sevi, masalas var burtiski “izslēgt” cilvēka imūnsistēmu, atstājot to ar “imūnsistēmas amnēziju”, kad cilvēka organisms kļūst ārkārtīgi uzņēmīgs pret citām slimībām.

Ārstiem jau sen ir zināms, ka masalas liek slimotājiem būt uzņēmīgiem pret citām slimībām. Masalas var novest pie nopietnām komplikācijām, piemēram, neiroloģiskiem bojājumiem, tomēr lielākā daļa no ikgadējiem 110 tūkstošiem nāves gadījumu, kas saistīti ar masalām, ir dažādu infekciju, piemēram, pneimonijas dēļ.

Jaunie pētījumi ir vieni no pirmajiem, kas demonstrē, kāpēc tā notiek.

“Katru reizi, kad mēs saskaramies ar kādu patogēnu, mūsu imūnsistēma to atpazīst, izveido pret to imunitāti un saglabā informāciju par to savā imūnsistēmas atmiņā,” skaidroja imunoģenētikas profesore Velislava Petrova.