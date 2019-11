"AJ Power Recycling" iegādājies atkritumu apsaimniekotāju "Latvijas zaļais fonds"

Tāpat viņš informēja, ka "AJ Power" klientiem piedāvā piecu veidu pakalpojumus - elektroenerģiju, dabasgāzi, saules enerģiju, dabas resursu nodokļa apsaimniekošanas sistēmu un enerģētikas projektu īstenošanu, bet "Latvijas zaļais fonds" darbojas iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas nozarē. "Tas, līdzās citiem pakalpojumiem, ir viens no "AJ Power" uzņēmumu grupas attīstības virzieniem," piebilda Samtiņš.

Pēc viņa teiktā "AJ Power" ilgtermiņa plānos ietilpst darbības paplašināšana arvien jaunos virzienos, tostarp videi kaitīgu preču apsaimniekošanā, kur patlaban aktuālākais ir riepu reģenerācija, piemēram, izmantojot nolietotās riepas enerģijas ražošanai. Tāpat Valsts vides dienests ir pagarinājis līgumu "AJ Power Recycling" par izlietotā iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

"Latvijas zaļais fonds" nodrošina pilnu izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas ciklu. Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017.gada 8.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim, "Latvijas zaļais fonds" strādāja ar 458 793 eiro apgrozījumu un 111 656 eiro peļņu. Kompānija reģistrēta 2017.gadā, un tās pamatkapitāls ir 50 000 eiro.

"AJ Power" ir vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmumu grupa, kas darbojas kopš 2014.gada. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA "AJ Power", AS "AJ Power Gas", SIA "Cactus", AS "AJ Power Solar" un AS "AJ Power Recycling". "AJ Power" uzņēmumu grupas apgrozījums 2018.gadā bija 44,6 miljoni eiro. Kompānija "AJ Power Recycling" reģistrēta 2018.gada aprīlī, un tās pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Kompānijas patiesie labuma guvēji ir Jānis Lielcepure, Anete Freiberga-Samtiņa un Roberts Samtiņš.