Latviešu dizainera darbs Elenas Didženeresas šovā

Grafiskais dizainers vārdā Paul Birman no Rīgas apkārtējo uzmanību izpelnījās ar saviem tā dēvētajiem “everydays” 3D zīmējumiem, kurus katru dienu veido no 0 un izvieto tos sociālos tīklos instagram un facebook. Un vienudien’ kāds no viņa darbiem nonāca vienā no pasaules slavenākajiem TV raidījumiem “Elenas Dedženeresas šovs”. Uz pirmo brīdi šķiet neticami, taču nudien - viens no Paula “everydays” darbiem instagramā piesaistīja kādas aģentūras no Los Andželosas uzmanību un tās pārstāvji piedāvāja Paulam sadarbību.