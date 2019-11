Mūkusalas ielu un tās apkārtni varētu dēvēt par vienu no Rīgas vispusīgākajām teritorijām – te atradīsi it visu – sākot no Daugavmalas, beidzot ar bibliotēku vienā galā un milzu iepirkšanās centriem otrā galā, bet veselu augstskolas pilsētu paralēlajā ielā. Savukārt, runājot par nekustamajiem īpašumiem un arhitektūru, šī iela izcelsies ar tās industriālo dizainu. 20. gadsimta sākumā šī apkaime kļuva teju par rūpnīcu rajonu, bet mūsdienās tās ir pārtapušas par cēlām dzīvokļu ēkām, kurās sastapsi ārzemēs populāros “loft” stila dzīvokļus ar industriālisma auru. Līdzīgs stāsts ir piemeklējis Mūkusalas ielas namus ar numuriem 25 un 29 jeb jauno projektu “Promenāde”.