Šogad deviņos mēnešos pieaudzis pa VAS "Latvijas dzelzceļš" infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits

Kopumā pa LDz infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits šogad deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar 2018.gada deviņiem mēnešiem, ir pieaudzis par 2,2%. Pērn šajā laika periodā pārvadāti 13,9 miljoni pasažieru. Visvairāk cilvēku pārvadāts iekšzemē – 14 062 928, savukārt starptautiskajā satiksmē to skaits pieaudzis līdz 139 110, kas ir par 11 830 pasažieriem vairāk nekā pērn šajā laika periodā.

No starptautiskajiem vilcienu maršrutiem populārākais ir vilciens Maskava-Rīga, kas deviņos mēnešos pārvadājis 70 361 cilvēku, savukārt maršrutā Rīga-Sanktpēterburga pārvadāti 33 770 pasažieri. Vilcienu Minska-Rīga-Minska šogad deviņos mēnešos izmantojuši 9359 pasažieri.

Domājot par iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu un atsaucoties sabiedrības iniciatīvām, LDz kopā ar AS "Pasažieru vilciens" ir radis iespēju nodrošināt ekspresvilcienu reisus, lai iedzīvotāji vēl ātrāk spētu nokļūt no vienas pilsētas citā. Patlaban šāds ekspresvilciens kursē starp Rīgu un Cēsīm, bet no decembra tas kursēs līdz Valmierai. Šādi ekspresvilcienu maršruti pakāpeniski tiks ieviesti arī citās vilcienu līnijās.