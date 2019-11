Izsludināts likums par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem

Priekšlikumu izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu bērniem parlamentā iesniedza iepriekšējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis. To viņš lūdza vērtēt arī 12. Saeimai, kas gan viņa rosinājumu noraidīja.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," iepriekš minēja Vējonis.