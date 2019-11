Cik lielas ir lielākās pensijas? Petravičas izteikumi neatbilst patiesībai

Turklāt diskusijā mazāk uzmanības saņēmis cits fakts – lai gan spēkā it kā ir obligāto iemaksu griesti, faktiski lielāko algu saņēmēji arī pašlaik var uzkrāt ļoti lielas nākotnes pensijas. Šādu iespēju viņiem Saeima sarūpēja pērn, atbalstot pašreizējā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (Attīstībai/Par!) priekšlikumu izmaiņām Solidaritātes nodokļa likumā. Labklājības ministrija (LM), kas iebilda jau toreiz, tagad rēķina, kāda ir tā ietekme un kā griestus tomēr atjaunot.

Neprecīzā ziņa par lielajām pensijām medijos izplatījās kļūdu ķēdītes rezultātā. Tās sākumposms ir Petraviča pati. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 23. oktobrī viņa sacīja: “Lielākā pensija šobrīd ir 19 400, bet tas ir tāds viens cilvēks. Tad attiecīgi arī pa vienam uz leju astoņi tūkstoši, septiņi ar pusi, septiņi. Tas pirmais desmitnieks ir tātad no 19 līdz septiņiem tūkstošiem.” Tā liecina sēdes ieraksts. Taču LM dati rāda, ka desmitnieku noslēdz piecus, nevis septiņus tūkstošus eiro liela pensija.

Savukārt medijos pēc sēdes parādījās informācija, kas neatbilst ne realitātei, ne Petravičas izteikumiem. Virsraksti ziņu portālos vēstīja, ka apjomīgākās pensijas ir no deviņiem līdz 19 tūkstošiem. To, ka šo neprecīzo informāciju vienbalsīgi atkārtoja teju visi ziņu portāli, izskaidro tas, ka ziņas autors ir viens – ziņu aģentūra LETA. Turklāt jāpiebilst, ka kļūdu ķēdīte turpinās arī dažu portālu ziņas tekstā, jo tas nesaskan ne vien ar realitāti un Petravičas teikto, bet pat ar ziņas virsrakstu. Piemēram, db.lv ziņas tekstā pausts, ka otrā lielākā pensija ir apmēram 8000 eiro. Daļa portālu nesaskanīgo informāciju no teksta gan izņēmuši.