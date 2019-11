Aplēstas aptuvenās "Rail Baltica" lidostas stacijas būvniecības izmaksas

Aplēstās būvdarbu izmaksas ir 250-280 miljoni eiro, no kuriem 85% segs Eiropas Savienības finansējums, bet 15% - Latvijas budžeta finansējums.

Trešajā posmā plānots izbūvēt estakādi no Mazās Gramzdas ielas līdz terminālim un no termināļa līdz Dzirnieku ielai. Savukārt ceturtajā posmā tiks būvēta divceļu dzelzceļa estakāde no Dzirnieku ielas līdz Mārupes teritorijai 1860 metru garumā.