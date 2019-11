Rīgā uzstāsies pasaulē vienīgais profesionālais priekšmetu atrijējs

Starptautiskais iluzionistu šovs MagicMania Mystic 8. novembrī Olympic Voodoo Casino telpās, Elizabetes ielā 55, Rīgā norisināsies jau piekto reizi. MagicMania Mystic ir viens no gaidītākajiem un lielākajiem burvju un ilūziju pasaules notikumiem Baltijas Valstīs. Arī šogad tajā trikus demonstrēs iluzionisti no dažādām pasaules valstīm – Brazīlijas, Zviedrijas, Argentīnas, Ukrainas, Krievijas, Itālijas un arī Latvijas. Latviju konkursā pārstāvēs Ina un Kristaps jeb "Creative Duo". Visi iluzionisti ir aroda meistari, kas savu vārdu jau ir pierādījuši starptautiskā arēnā, saņemot pirmās vietas un Grand Prix internacionālos iluzionistu konkursos. Iluzionisti, kas ir gaidīti viesi Holivudas prestižajā Magic Castle namā un ekskluzīvajā 4F slēgtajā iluzionistu brālībā, kur uzstājas tikai pasaules labākie iluzionisti. Itāliju pārstāvēs prestižā iluzionistu apvienība CMI.

Vakara īpašais notikums būs pasaulē šovbiznesā spilgtākā šokējošā fenomena - vienīgā profesionālā priekšmetu atrijēja Stīvija Stāra šovs. Māksliniekam, visu skatītāju acu priekšā, norīt biljarda bumbas, spuldzes, kubiku rubiku, zelta zivtiņas un daudz ko citu ir tīrais nieks, bet tas, kas notiek pēc tam ir vēl pārsteidzošāk. Viņa noslēpumus nevienam vēl nav izdevies atklāt. Stīvijs Stārs pasaules slavu ir ieguvis piedaloties neksaitāmos TV šovos – America’s Got Talent, Late night with Letterman, Britain’s Got Talent, France Got Talent un daudzos citos. Kā arī ir vairākkārt iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā.