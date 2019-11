"If people knew all the potent healing properties of celery juice, it would be widely hailed as a miraculous superfood. Celery has an incredible ability to create sweeping improvements for all kinds of health issues." Šeit apkopoju info par seleriju sulu! Viss info ir no @medicalmedium. Vai ticēt kādam, kurš nav ne ārsts, ne zinātnieks, un visu info saņem no Visuma? Pilnībā! Man ir stipra ticība, ka daba ir maģiska un daba dziedē. Un @medicalmedium ir šeit, lai palīdzētu mūsu slimajai nācijai izveseļoties! Jo atzīsim, ja neko nemainīsim, kļūsim tikai slimāki un slimāki. Tātad, kāpēc dzert tīru seleriju sulu no vienas veselas seleriju buntes tukšā dūšā? 1. Seleriju sula ir antibakteriāla. Tāpēc ļoti ieteicama visiem, kas slimo ar dažādām mistiskām un autoimūnām saslimšanām. Selerija mazina iekaisumus, jo nogalina patogēnus. Kā selerija to var? Jo satur vēl neatklātus minerālsāļus, kuri ir antiseptiski. Nonākot kontaktā ar patogēniem, šie minerālsāļi iznīcina to membrānas, nogalinot tos. 2. Sāls, ko satur selerija, nav tāds pats kā sāls, ko pieberam zupai. Selerijas dabīgie sāļi palīdz stabilizēt asinsspiedienu. Un nē, tie neliks organismam dehidrēties. Tā vietā tie palīdzēs organismam izskalot laukā toksīnus un beigtos patogēnus (vīrusus, baktērijas). Mūsu asinīs esošie leikocīti šos sāļus izmanto, lai dotos uzbrukumā vīrusiem un baktērijām. 3. Minerālsāļi ir nepieciešami, lai viss organisms darbotos optimāli. Tie palīdz normāli funkcionēt nierēm un virsnieru dziedzerim. Paaugstina sālsskābes šķīdumu, lai organisms varētu labāk sagremot ēdienu. (Kas ir ļoti būtiski, jo slikta gremošana ir pamats daudzām slimībām) Stabilizē pH līmeni, tīra un atjauno visu gremošanas traktu un arī aknu (kas arī ir būtiski, jo laba žults nozīmē labu gremošanu). Tie arī palīdz organismam uzturēt optimālu informācijas apmaiņu, lai tas spētu uzturēt sevī balansu. 4. Vēl ļoti svarīgi - minerālsāļi ir svarīgi, lai organisms spētu uzturēt normālu elektrolītu lādiņu. Kas īpaši svarīgi ir smadzenēm. Selerija var uzlādēt vāja impulsa smadzenes. Minerālsāļi palīdz sirdij pumpēt asinis. (Turpinājums komentāros

A post shared by Guna Rožlapa K (@guna_un_rozes) on Feb 19, 2019 at 6:09am PST