2018. gadā Saeimas deputāti atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu no 2024. gada. VAM paredz apmācīt skolniekus četrās mācību jomās – 1) valstiskā audzināšana (valsts un lokālās vēstures apgūšana, kā arī patriotiskuma izkopšana), 2) dzīves skola (valsts aizsardzības pamatprincipu apgūšana, līderības un personības spēju izkopšana), 3) militārā sagatavotība (lauka administrācijas un lauka kaujas iemaņu apgūšana, ierindas mācības, sakaru un normatīvo aktu apgūšana, šaušanas un darbību ar ieročiem, kā arī pirmās medicīniskās palīdzības apgūšana). Šīs trīs jomas caurvīs arī 4) fiziskā sagatavotība . Kā teikts Aizsardzības ministrijas mājaslapā, apgūt kaujas lauka iemaņas vai orientēšanos ir iespējams tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību. Pagaidām VAM atrodas pilotprojekta stadijā un to izmēģina dažas Latvijas skolas. Savukārt, sākot ar nākamo gadu, tā tiks ieviesta kā obligāti piedāvājams izvēles mācību priekšmets.

VAM vispārizglītojošās vidējās mācību iestādēs tiks realizēta 10. un 11. klasē, bet vidējās profesionālās izglītības iestādēs 2. un 3. kursā. Turklāt pēc 10. un 11. klases vasarās jauniešiem tiks piedāvātas praktisko iemaņu nometnes. Tās ilgs attiecīgi 10 un 11 dienas. Turklāt profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem 4. kursā tiks piedāvāts iziet praksi, kura var tikt aizstāta ar praksi Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), vēsta Aizsardzības ministrijas izdotā infografika. Kopumā VAM var paredzēt pat līdz 320 stundām (160 divos mācību gados un 160 nometnēs). Turklāt no šī laika 260 stundas tiks paredzētas militārajam blokam, bet 60 stundas valstiskajai audzināšanai un dzīves mācībai.

Bijušais militārais analītiķis un bloga «Vara bungas» autors Mārtiņš Vērdiņš raidījumā «Pasaule kabatā» norāda, ka VAM pats par sevi nav nekas jauns un jau PSRS laikā skolā ir bijusi militārā sagatavotība. Principi ir saglabājušies tie paši – sagatavot militārajam dienestam un dažādām dzīves situācijām topošo rekrūti (tai skaitā iemācīt to rīkoties ar dažadiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, gāzmaskām). Lai gan Latvijas valsts atgriešanos pie šādām nosacītām pagātnes relikvijām var saprast mūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, tas nav slāpējis sabiedrības diskusijas par šāda soļa lietderīgumu.

Profesors norāda, ka armijā un cita veida militāro apmācību nometnēs ir spiesti satikties cilvēki no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem un veidot uz sadarbību vērstas attiecības.

Neapšaubāmi, ka Latvijas sabiedrībā, kurā valda zināma rīvēšanās starp latviešiem un krievvalodīgajiem, lielāka nacionālā vienotība būtu tikai vēlama. Tas ir īpaši aktuāli tāpēc, ka Krievijas dezinformācijas kampaņas akcentē to, ka Latvijas valdība krievvalodīgos apspiež un cenšas atsvešināt no iesaistīšanās valsts veidošanā. Kā intervijā TVNET norādījis Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks un Nacionālās drošības padomes sekretārs Jānis Kažociņš, mums vēl arvien ir divas atšķirīgas informācijas telpas. Turklāt cilvēkiem, kuri vairāk uztver krievvalodīgos medijus, atšķiras uzskati par tādiem jautājumiem, kā Krimas okupācija no tiem, kuri lielāku uzmanību pievērš pašmāju un Rietumeiropas medijiem. Šādā kontekstā pastāv risks, ka Krievija varētu mēģināt ietekmēt Latvijas krievvalodīgos savu politisko mērķu sasniegšanai.