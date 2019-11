Francijas augstās parfimērijas zīmols "HFC Paris" iekaro Rīgu

Prezentācijas noslēgumā pasākuma organizatori nišas kosmētikas cienītājiem bija sagatavojuši vēl vienu pārsteigumu — HFC Paris jaunākā aromāta Diamond in the Sky pirmizrādi. Spilgtā vizuālā rinda, ko pavadīja bungu šovs, radīja tikpat daudz sajūsmas, cik pats Benuā Beržias parfimēra darbs.

No zīmola HFC Paris dibināšanas brīža 2017.gadā tā parfimēri Benuā Beržia un Vensāns Rikors ir laiduši klajā 21 smaržu četros virzienos: Original, Black, Asia un Magic. Sākot ar gaisīgiem, maigiem ziedu aromātiem Chic Blossom, Wear Love Everywhere līdz pat austrumniecisku garšvielu, koku un mistikas pilnajiem Shade of Chocolate, Sword Dancer un Devil’s Intrigue. Ikvienā zīmola kolekcijā iekļautie aromāti atšķiras pēc noskaņas, rakstura un dizaina līnijas. Taču tos visus vieno uzņēmuma “olfaktoru” rokraksts [olfactorius – latīņu valodā nozīmē aromātisks, smaržīgs, smaržu uztverei piederīgs] —HFC Paris parfīmi ir veidoti “sapņu piepildīšanai”, lai atklātu to lietotāju jutekliskumu.