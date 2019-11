20. gadsimts Latvijā un topošajā galvaspilsētā Rīgā sākās uz bēdīgas nots - Krievijas impērijā valdīja saimnieciskā krīze, kas ietekmēja dzīvi Latvijā, bet drīz vien pasauli piemeklēja postošs karš. Pēdējais posms bija sīvās cīņas starp Latvijas karaspēku un Pāvela Bermonta - Avalova komandēto Rietumkrievijas Brīvprātīgo armiju. 11. novembrī, kas nākotnē ieguva Lāčplēša dienas statusu, Bermonts un tā karaspēks tika padzīts no Rīgas pievārtes. Lai gan uzvara bija gūta, tomēr kara postījumu sekas bija neizmērojamas. Ja runājam no arhitektūras viedokļa - Rīga bija teju pilnībā nopostīta un daudzas vēsturiskās ēkas bija teju jāatjauno no gruvešiem.