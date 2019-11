Zināms, kuri mūziķi uzstāsies Austras balvas pasniegšanas ceremonijā

“Austras balvas 2019” nominantu koncertā uzstāsies Ozols, Viņa, "Astro’n’out", "Tribes Of The City", Kashuks, "Juuk" un "Lupa". Visi no šiem māksliniekiem ir starp desmit pretendentiem uz šī gada “Austras balvu”, līdzās grupām "Instrumenti", "Nikto" un "Jāņa Ruņģa klātbūtne" kuras dažādu iemeslu dēļ koncertā uzstāties nevarēs.