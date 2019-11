"Rīgas piensaimnieks" tiks pievienots "Rīgas piena kombinātam"

Pēc "Food Union" vēstītā, "Rīgas piensaimnieka" pievienošana "Rīgas piena kombinātam" ir viens no stratēģiskajiem soļiem izcilības centra izveidē, kurā vienuviet apvienos zināšanas un tehnoloģijas, lai palielinātu "Food Union" grupas Latvijā ražošanas kapacitāti, paplašinātu produktu piedāvājumu un nostiprinātu produktu zīmolu tirgus pozīcijas.

"Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā - "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbj¸rn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.