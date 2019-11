Tomēr tajā pašā laikā centieni Vācijas iekšienē varētu būt vēl lielāki. Viņasprāt tas būtu jādara tāpēc, ka šai valstij tomēr ir ļoti liela ietekme un mēs uz to skatamies kā uz vienu no Eiropas lielvarām.

Vairākums no viņiem izjūt lielāku piederību tieši Austrumvācijai. Šeit ir jautājums par kādu nācijas vienotību mēs vispār varam runāt?» apgalvo pētniece. Savukārt, ja Vācijas nācija nav vienota, tad ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā ir panākt grūtāk.

Reģionā mēs varam novērot to, ka tieši autoritārie režīmi ir tie, kuri ir visstabilākie.

Interesanti ir tas, ka protestētaji ir paši savā vidū ir pārkāpuši šo konfesionālo sadalījumu, jo lielākā daļa no protestētājiem nāk tieši no šiītu apdzīvotajām teritorijām Irākas centrālajā daļā un dienvidos. Vēl šonedēļ pienāca ziņa, ka protestētaji bloķēja Irākas Um Al Kasras ostu pie Persijas līča. Tā tiek izmantota, lai nodrošinātu lauvas tiesu no valsts importa prasībām.