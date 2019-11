Vestards Šimkus. Pēteris Vasks.Darja Smirnova. Antonio Vivaldi. Gadalaiki.

Koncerta otru daļu aizpildīs viens no ievērojamākajiem un pazīstamākajiem Antonio Vivaldi skaņdarbiem – četru vijolkoncertu cikls "Pavasaris", "Vasara", "Ziema" un "Rudens". Kopā ar Liepājas Kamerorķestri to atskaņos viena no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra spožākajām vijolniecēm Darja Smirnova. Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls “Gadalaiki” ir viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Komponējot šo vēlāk tik slaveno mūziku, Vivaldi sirsnīgi izpriecājies, zīmējot dabas un sadzīves ainas, un partitūrā ierakstot arī vārdisku to atšifrējumu. Šajos skaņdarbos netrūkst ne harmonijas, ne izdomas.