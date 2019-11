Eiropas mūzikas naktī Vācijā par godu Berlīnes mūra krišanai uzstāsies arī Gobziņš

"Baltijas ceļš un Berlīnes mūra krišana ir savā starpā cieši saistīti procesi, par kuriem Vācijā bieži dzirdam atziņu, ka bez pirmā otrais nemaz nebūtu bijis iespējams. Atzīmējot šo notikumu 30.gadadienu, atminamies, cik svarīga loma šajos procesos bija mūzikai - no Dziesmotās revolūcijas līdz pat avangardistiskās elektroniskās mūzikas skaņām, kas satricināja autoritāros režīmus no iekšienes, dzenot plaisas Dzelzs priekškarā," komentēja Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa.

Koncertu no plkst.19.00 pēc Latvijas laika tiešraidē translēs ZDF , taču internetā tas būs redzams tikai no Vācijas IP adresēm.

Tāpat Eiropas klubu naktī no Latvijas piedalīsies klubu projekts "TheRoom", kurš aizsākās 2013.gadā kā vienreizējs slēgtais pasākums, ar laiku pāraugot regulārā notikumā. Kopā ar partneriem - Vācijas mūzikas izdevniecību "Get Physical Music" - Berlīnes publikai tiks piedāvāta īpaša programma ar vadošajiem Latvijas un Berlīnes elektroniskās deju mūzikas māksliniekiem. Līdzās "The Room Live" svētku programmā būs pārstāvēti arī citu 27 Eiropas valstu vadošie klubi.