Labākās zāles pret paģirām izrādās ir nūdeļu zupiņas

The Daily Mail raksta, ka britu eksperimentā tika testētas dažādas zupas, pārstāvot vairākas nacionalitātes un pagatavošanas veidus.

Katra no zupas sastāvdaļām spēj savā veidā cīnīties pret paģirām. Piemēram, vārītā olā ir daudz aminoskābes cisteīna. Cisteīns ir svarīgs antioksidants, kas piedalās toksisku vielu izvadīšanā no organisma un aizsargā to. Sāls un soja atjaunos nātrija un kālija līmeni organismā. Gaļā ir B1 vitamīns jeb tiamīns, kas pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmas, gremošanas orgānu, endokrīnās un nervu sistēmas darbību. Mazina arī galvassāpes.