Mēs šķaudam ar 160 km/h. Kāpēc šķaudīt elkonī? Kas tev jāzina par šķaudīšanu!

“Šķaudīšana ir aizsardzības mehānisms, ko var iedarbināt dažādi faktori. Tomēr rudenī to visbiežāk izraisa vīrusi, un tā var būt agrīns saaukstēšanās simptoms. Šo mehānismu ķermenis izmanto, tad, kad deguna dobumā vai kakla apvidū nonākuši kairinātāji – putekļi, mikrobi, dūmi vai alergēni, tādā veidā dabiski rūpējoties par to tīrību. Taču, atbrīvojoties no kairinātājiem, diemžēl tiek izplatīti arī vīrusi un baktērijas, kuri ātri vien nokļūst arī apkārtējo organismos,” stāsta farmaceite Alīna Fleišmane.