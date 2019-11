Baumanis: Izpildījām sezonas mērķi, iekļūstot pusfinālā visos posmos

Baumanis kvalifikācijā bija septītais un pusfinālā startēja no otrās rindas. Pirmajā līkumā latvietis cīnījās par trešo vietu, bet turpat netālu bija arī otrā pozīcija. Tiesa, turpinājumā viņš sagriezās, izslīdēja no trases un braucienu neturpināja.

"Cīņa pirmajos pāris pusfināla pagriezienos bija laba un man izdevās izpildīt to, ko vēlējos. Pēc sitiena no Timerzjanova mašīnai tika salauzts priekšējais spigots un cīņa bija noslēgusies. Neskatoties uz to, esmu apmierināts ar sezonu. Esam bijuši gan augšā, gan lejā, tomēr izpildījām sezonas mērķi, iekļūstot pusfinālā visos posmos," Baumaņa komanda citā latviešu braucēja teikto.