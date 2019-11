Lai apmainītos idejām un rastu jaunas starptautiskas sadarbības iespējas, no 7. - 8. novembrim Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” norisinājās konference “Nordic-Baltic Arts Festival Conference 2019”, kas pulcēja 80 dažādu jomu mākslas un kultūras festivālu direktorus, mākslinieciskos vadītājus un citus nozares profesionāļus no 14 valstīm. Aplūko foto no konferences!