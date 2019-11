Smēķēšana var palielināt depresijas un šizofrēnijas risku

Aplūkojot dalībnieku gēnus, pētnieki noskaidroja, ka tabakas smēķēšana, šķiet, paaugstina depresijas un šizofrēnijas risku. Turklāt izrādījās, ka cilvēki, kuri jau sirgst ar kādu no šīm garīgajām kaitēm, daudz biežāk izvēlas smēķēt.

Viena no pētījuma autorēm Robina Wūtone izdeevuma “Newsweek” žurnālistiem atzina, ka viņiem ir pavisam skaidrs, ka smēķēšana kaitē cilvēka veselībai.

“Tomēr šis pētījums parāda, ka smēķēšanai ir negatīva ietekme arī uz cilvēka garīgo veselību, divkārši uzsverot to, ka cilvēkiem nevajadzētu sākt smēķēt. Cilvēki, kuri jau cieš no garīgām kaitēm, maldīgi uzskata, ka smēķēšana ir tāda kā “pašārstēšanās”, tāpēc viņi arī no līdzcilvēku puses bieži netiek mudināti kaitīgo netikumu atmest, ” brīdināja Wūtone.