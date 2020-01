Izglītības sistēma "caur citām brillēm"

"Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir iemācīties patstāvīgi dzīvot mainīgā pasaulē, saprast sevi un to, ka stress ir daļa no dzīves un tev ar to būs jātiek galā. Skola ir vieta, kur to veiksmīgi var mācīties organizētā veidā. Tu vari atnākt no rīta ļoti dažāds, izrunāt to un mācīties, ko darīt, ja ir strīds, ja ir sajūta, ka netikšu galā. Tev nav jātēlo! Redzu, kā 6. klases puika pieiet klāt zēnam no trešās klases un jautā: “Kas noticis, kā es tev varu palīdzēt?” Tādos brīžos tu saproti, ka tam, ko dari, ir reāla vērtība. Tā ir medus maize pedagogiem.