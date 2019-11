Viena un divu centu monētu izņemšana no apgrozības: iedzīvotāju domas dalās

Pēc Latvijas Bankā vēstītā, Latvijas uzņēmēji pagaidām piesardzīgi raugās uz atteikšanos no mazā nomināla monētām apgrozībā, bet šāda iniciatīva varētu tikt īstenota, ja sabiedrības atbalsts ietu plašumā - pagaidām "par" un "pret" dalās diezgan līdzīgi, kā arī ja tiktu apzinātas nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos un uzņēmēji gūtu pārliecību par šāda soļa ekonomisko atdevi.

Latvijas Banka rīkoja diskusiju, lai apzinātu skaidrās naudas apritē iesaistīto uzņēmēju un valsts institūciju pārstāvju viedokļus par atteikšanos no viena un divu centu monētām apgrozībā.

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par viena un divu centu monētu nepieciešamību tiek mērīts vairākus gadus, un 2019.gada rudens aptaujā 41% aptaujāto atbalstīja ideju atteikties no mazā nomināla monētu aprites, bet 50% bija viedoklis, ka tās atstājamas apgrozībā. To iedzīvotāju īpatsvars, kuri iestājas par mazā nomināla monētu izņemšanas no apgrozības, Latvijā gadu gaitā pakāpeniski pieaug.