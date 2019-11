23. novembrī klubā “Melnā piektdiena” pašmāju grupa “Sanctimony” ar iespaidīgu koncertu svinēs savu 25 gadu jubileju. Divdesmit pieci gadi smagās mūzikas skatuvē – par to sarunā ar grupas dalībniekiem.

Viesturs: Viss sākās tā: Es, Rihards Skudrītis un “Fašists” dzērām alu un nolēmām taisīt blici. Rihards atveda Janku B., es Kažu… Pirmie instrumenti, par citiem neatceros, man bija ģitārmeistara “Pulkveža” izgatavots viltus Jackson bultas formā. Pirmais koncerts bija kaut kādā Purvciema vidusskolā. No šī konča visspilgtāk palicis atmiņā, ka bungas bija saliktas no diviem komplektiem, viena bočka zaļa, otra brūna

Jānis Boļšaks: Pirmie mēģinājumi, ja nemaldos, notika kādas izputējušas rūpnīcas telpās Imantā. Vēlāk pārvācāmies pie Riharda viņa dzīvoklī vienā no Imantas deviņstāvenēm. Blakus istabā Riharda vecāki skatās ikvakara seriālu, savukārt mēs aiz sienas maucam detuhu. Bungas noslāpētas uz maksimumu, ģitārām nekādu kabinetu nebija, laidām caur RRR deviņdesmitniecēm. Dziedāju bez mikrofona. Vienkārši pilnā rīklē auroju. Kaimiņi, cik atceros, tā arī neatnāca pasūdzēties. Lai gan no malas noteikti izklausījās interesanti!

Deviņdesmito paaudze – klubs “Mad Mix”, neskaitāmi leģendārie koncerti un kustība. Spilgtākās atmiņas? Un ārzemes – tolaik saņēmāt gana labas atsauksmes arī no ārzemju preses?

Viesturs: Es kādu gadu līdz pat slēgšanai strādāju Mad Mixā. Mēs tur spēlējām katru otro nedēļu. Ap to pašu laiku, 1995. vai 96. gadā bija viens koncis Igaunijā. Pēc koncerta mūs uzaicināja uz interviju Nomme radio. Braucām ar Kažu ar stopiem.

Jānis: Koncerts Igaunijā toreiz bija kaut kas! Reāls ārzemju brauciens! Tas tagad piecas reizes gadā aizbraukt uz Igauniju nospēlēt konci ir ok! (smejas). Bet Mad Mixā tolaik mēs dzīvojām. Atceros, ka gadījās uzspēlēt pat divreiz nedēļā. Trešdienā, kad bija smagais vakars, un sestdienā, kad nebija neviens cits, kas uzspēlē. Uz mums varēja paļauties! Vienmēr bijām gatavi maukt!

Grupas, mūziķi, kas palikuši prātā no deviņdesmitajiem, kas nepelnīti aizmirstas šodien?

Deniss: Mans ceļš smagās mūzikas pasaulē sākās deviņdesmito gadu vidū, un tieši vietēja skatuve spēlēja lielu lomu. RVR / Robinsons koncerti un tās bandas, kas mani iespaidoja - Neglected Fields, Huskvarn, Disgorged, Dies Irae, Invasion – es vismaz pusi no to bandu repertuāra zināju un mācēju nospēlēt līdzi ierakstiem. Nopietni!

Jānis: Dies Irae, Conquest, Butchers, Moral Free. Noteikti jāpiemin Huskvarn! "On the Road" tekstus zinu no galvas vēl šodien.