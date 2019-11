Nesagaidījis nāvessodu, ASV mirst slavenākais slepkava-mormonis

Lafertija lieta kļuva slavena pēc rakstnieka Džona Krakauera grāmatas "Under the Banner of Heaven" iznākšanas 2003.gadā. Tajā bija aprakstīti Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus jeb mormoņu baznīcas radikālie atzari un Lafertija lieta.