Māra Sleja: es sev patīku ar visu celulītu. Briedums ir brīnišķīgs!

Cik gan bieži savas modeles "karjeras" laikā es neesmu domàjusi:"Vai cik skaista bilde! Cik es tomēr esmu laba modele!" Un tad tu saproti,ka ilgu laiku ne tikai tu esi melojusi pasaulei,bet arī tev ir melots. Un nemaz tik "laba" modele tu neesi,jo ne jau tu tur tik labi izskaties, bet gan fotošops tur liek "labi" izskatīties. Un tad tu vēl pieseko @celebface , un saproti,ka tā ir visā pasaulē pieņemta norma, izmainīt cilvēkus tjipa tos izskaistinot pat nepaprasot tam cilvēkam,vai tas ir vajadzigs. It kā sīkums, bet Es ceru,ka arvien vairāk sievietes (un arī vīrieši)iestāsies par to,lai fotogrāfijās viņi netiktu "apstrādāti". Jo ko gan patiesi maina šaurāks viduklis,kuplāki mati vai līdzenāks/garāks kakls? Tu esi tāds kāds esi. Un tas nav nedz labi, nedz slikti. Tas ir tā, kā tas ir. #photoshopvsreality #bereal #smallchangesbigimpact #bodyneutrality

