Džeza grupa "The Wooten Brothers" pirmo reizi Baltijā

Viens no mūsdienu izcilākajiem basģitāristiem, piecu "Grammy" balvu ieguvējs Viktors Vūtens (Victor Wooten) pirmo reizi ir sapulcinājis savus brāļus uz unikālu koncertturneju Eiropā. Kā atzīst pats Viktors, sapulcināt visus kopā bija sarežģīts un laikietilpīgs process, jo visi ir aizņemti savos projektos un koncertos. Ja katrs no Vūtenu klana brāļiem ir zināms kā izcils un novatorisks mūziķis, tad visus kopā viņus pazīst kā vienu no talantīgākajām un dinamiskākajām brāļu grupām džeza mūzikas pasaulē. Jau agrā jaunībā, pirms individuālās muzikālās karjeras uzsākšanas Vūteni bija starp tiem, kas no jauna definēja džeza, fanka, soulmūzikas robežas. Kopš brāļa Rūdija pāragrās nāves šī būs otrā koncertturneja, kad "The Wooten Brothers" vispār kāpj uz skatuves, lai iepriecinātu publiku ar izcilu individuālo meistarību un aizraujošu priekšnesumu.