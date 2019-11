Pāvestu kaislības pie skatītājiem atgriezīsies janvārī

2020. gada janvārī pie skatītājiem nonāks jaunas kompāniju "Sky Atlantic" un HBO veidotā seriāla "The Young Pope" ("Jaunais pāvests") sērijas. Tiesa, jaunā seriāla nosaukums būs "The New Pope" ("Jauns pāvests"). Šomēnes publicēts pirmais jaunās sezonas reklāmas rullītis, kurā redzams, ka šajā stāstā atgriežas aktiera Džūdas Lova (Jude Law) 2016. gada seriālā atveidotais varonis.