“Coca-Cola” otro gadu pēc kārtas nosaukta par pasaulē lielāko plastmasas piesārņotāju

Kā vēsta izdevums “The Guardian”, vides aktīvistu grupa savervēja 72 541 brīvprātīgo no 51 valsts, kas septembrī vāca plastmasas atkritumus. 43 procenti no atkritumiem bija dažādu zīmolu produkti, no kuriem visvairāk bija “Coca-Cola” produktu iepakojumu. Kopumā 37 valstīs tika savākti 12 tūkstoši šā zīmola produkti.