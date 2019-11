"Demo skapī" šonedēļ jaunās popzvaigznes Elizza, Anete Porga un reperis Edgars Sniegs

"Dziesma ir pateicība pagātnei un veltījums nākotnei," skaidro reperis. "Jaunības maksimālismu, ko parasti pavada vēlme izcelties, patikt citiem vai kādam kaut ko pierādīt, ir nomainījis periods, kurā galvenais kritērijs ir radīt to, kas patīk pašam. Par albumu esmu sapņojis kopš vidusskolas, un pēc teju piecpadsmit gadu ilgas gaidīšanas beidzot sniega bumba ir sākusi ripot. Līdzīgi kā šī, dziesmas albumā būs retrospektīvas par manu pieredzi un dzīves vērojumiem. Iespējams, arī citi saklausīs kaut ko pazīstamu un tuvu.”

"Dziesma ir stāsts par svarīgāko lietu mūsu dzīvē, kas patiesi izceļ to, kas mēs esam. Mūsu lieta tā ir mūzika, kas bieži rada sajūtu, ka tā ieņem dzīvas personas statusu un tagad mēs esam trīs, kas kopīgi iededz radošu dzirksteli muzikālajā kopdzīvē," dziesmas ideju skaidro Porga. "Dziesma ir vēlējums katram, kurš atradis savas kaislīgākās dzīves nodarbes un kā pamudinājums katram, kuri tās vēl meklē. Tāpēc es vienmēr saku: “Dari to, kas tu esi un meklē to, kas tu esi”."