Rīgas domes koalīcija asi kritizē Mājokļu departamentu par aizdomīgu iepirkumu

Viens no šiem uzņēmumiem gan ilgstoši sadarbojies arī ar SIA "Rīgas karte", kas savukārt radījis jautājumus

Departamenta remontdarbu plāns paredz laika posmā no 2020.-2022.gadam izremontēt dzīvokļus 11,8 miljonu eiro apmērā. 3,2 miljonus eiro paredzēts investēt sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 atjaunošanai, kopumā plānojot izremontēt 4852 kvadrātmetrus lielu platību ar 129 dzīvokļiem.

Departamenta vadītājs Anatolijs Aļeksejenko sacīja, ka līgums ir noslēgts par provizorisko summu un nauda tiks lūgta nākamā gada budžetā. "Ja jūs lemsiet, ka šīs trīs mājas ir jāatjauno, mēs to darīsim par tik lielu naudu, cik iedosiet. Ja iedosiet 100 000 eiro, tad remontēsim par tiem, un mums nekādas sankcijas nebūs. 12 miljoni ir maksimālā summa, ko varam tērēt," sacīja direktors, atzīstot, ka līgums noslēgts bez tehniskās specifikācijas, kas noteiktu, kādi būvdarbi būs jāveic.

Piemēram, deputāte Linda Medne (JKP) interesējās par to, uz kādiem kritērijiem balstoties izvēlēti uzvarētāji. Savukārt deputāts Valērijs Petrovs pauda neizpratni, kā tas nākas, ka departaments spējis atrast būvdarbu veicējus trim lieliem projektiem vēl bez būvprojekta izstrādes, kā arī prasīja, kurš vispār nosaka to, ka mājas tiek atjaunotas, nevis būvētas no jauna, jo, viņaprāt, 12 miljonus eiro būtu lietderīgāk investēt jaunu ēku izbūvē.