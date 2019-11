VARAM neapstiprina atkritumu apsaimniekošanas noteikumus Rīgā

Vienlaikus viņa skaidroja, ka tas, vai iedzīvotājiem būs jāpārslēdz līgumi vēl pirms noslēgsies iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu turpmākajos septiņos gados, būs atkarīgs no valdības lēmuma.

"Ja ārkārtas situāciju pagarina, mēs varētu turpināt ar iepriekšējiem līgumiem uz pašreizējiem nosacījumiem, bet, ja nepagarina un ir jāmeklē jauni atkritumu apsaimniekotāji, tad pamatlīgumi ar pašvaldību mainīsies. Līdz ar to arī iedzīvotājiem būs jāpārslēdz līgumi, taču pagaidām nevar vēl apgalvot, kā īsti būs," viņa teica.

Noteikumi paredz jaunu regulējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā galvaspilsētā un nosaka vairākas tehniskas lietas. Piemēram, pirms tam bija plānots, ka nešķirotos atkritumus no individuālām dzīvojamām mājām jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī, bet tagad tiks paredzēta iespēja to darīt reizi mēnesī, taču tikai gadījumā, ja īpašumā deklarētas ne vairāk kā divas personas un, pieņemot, ka izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida.