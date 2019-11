Noklausies: Rick Feds un Una Daniela Aizgale "Wake Up"

“Dziesma “Wake Up” stāsta par to mirkli, kad atver acis no sapņošanas, noskalo seju no visa liekā - šaubām un bailēm, un apzinies, ka tavs plašais universs tev jau pieder. Visi tavi pūliņi atmaksāsies un viskvēlākās vēlmes realizēsies,“ dziesmas ideju skaidro mākslinieks.