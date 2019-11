"Pajautā astronautam" - jauna grāmata par un ap kosmosu

Astronauts Tims Pīks par savu grāmatu: “Pēc atgriešanās no Starptautiskās kosmosa stacijas mani pārsteidza tūkstošiem cilvēku sirsnīgā reakcija, vēloties uzzināt vairāk par to, kāda tad īsti ir dzīve kosmosā. Man tika uzdoti daudzi interesanti jautājumi par ikvienu kosmiskās misijas jomu. Šajā grāmatā esmu uz tiem detalizēti atbildējis, stāstot par astronauta ikdienu – treniņiem, raķetes startu, iziešanu kosmosā un atgriešanos uz Zemes. Ceru, ka jums patiks šie mazie noslēpumi, zinātniskie fakti un ikdienā kosmosā piedzīvotie brīnumi. Un vēl ceru, ka mans skatījums būs noderīgs nākamajai kosmosa ceļotāju paaudzei. Kas zina – varbūt pirmais cilvēks, kurš spers kāju uz Marsa, būs lasījis šo grāmatu.”

Vislabāk to, protams, uzzināt no cilvēka, kas pats to visu ir piedzīvojis.”