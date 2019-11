Vai mūsu eksistence ir nejauša? Ielūkojies Alvīnes Bautras gleznu izstādē

Alvīne Bautra ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā (2019). Līdz šim māksliniece sarīkojusi trīs personālizstādes Latvijā. Tikko, 2019. gada vasarā, A. Bautrai bija personālizstāde mākslas galerijā "Meno parkas" Kauņā, Lietuvā. 2018. gadā gleznotāja piedalījusies "Royal Arts Prize V. Edition" izstādē Londonā, iekļauta starptautiskā mūsdienu mākslas kuratoru platformas izlasē-grāmatā "100 Artists of the Future". Saņēmusi "Brederlo – von Sengbusch mākslas prēmiju 2018". Novembra sākumā atgriezusies no Vācijā notiekošās mākslas meses "Kuboshow", kā arī 70 dalībnieku konkurencē iekļuvusi finālistu vidū Lietuvā rīkotajā Baltijas jauno mākslinieku konkursā "Young Painter Prize".

Bautras personālizstāde "Nejauša eksistence" Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma no 12. novembra līdz 2020. gada 16. februārim no otrdienas līdz svētdienai no 12.00 līdz 22.00, bet pirmdienās no 12 līdz 18, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas. Izstādes norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Rēzeknes pilsētas dome.