Inga Žolude aicina apmeklēt "Prozas lasījumus"

Jau tradicionāli decembris Rīgas kultūras dzīvē saistās ar “Prozas lasījumiem”, kas no neliela Andreja Upīša dzimšanas dienai veltīta lasījumu vakara pārtapis literatūras festivālā, kas nedēļas garumā piedāvā apmeklēt pasākumus, kuros ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki, kā arī viesautori no ārzemēm. Šī gada festivāla programma sastāv no 17 pasākumiem, kuros piedalīsies vairāk nekā 50 prozas autoru.