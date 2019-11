Saeimas deputāti sastrīdas par ārkārtas sēdes pārtraukšanu

Viņaprāt, tas, kāpēc sēde un debates tik ļoti ievilkušās, saistīts ar to, ka koalīcija "pārāk brutāli pārrulēja visiem pāri".

"Bijušie Rīgas domes deputāti no Jaunās konservatīvās partijas! Vai jums šī situācija neko neatgādina?" ilgstošās pašvaldības sēdes koalīcijai atgādināja deputāte Regīna Ločmele-Luņova (S). Viņa uzsvēra, ka tas, ko patlaban dara koalīcija, esot mēģinājums samazināt demokrātijas sasniegumus Latvijā.

Opozīcijas deputāti iesnieguši jau vairākus priekšlikumus par sēdes norises pārtraukšanu, to turpinot rīt no rīta, taču neviens no tiem līdz šim netika atbalstīts.