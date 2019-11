Režisors Seņkovs nolēmis veidot jaunu neatkarīgo teātri

"It kā katrā teātrī ir jābūt vienam mākslinieciskajam līderim, bet redzam, ka demokrātijas apstākļos arī aktieri gatavi pateikt savu viedokli. Hierarhija vairs nav tik stingra. Pēdējie mohikāņi, kas bija palikuši, - Alvis Hermanis un Dž. Dž. Džilindžers. Hermanis ar savu spēcīgo personību ietekmi spēj saglabāt. Tieši tāpēc viņš tik kaislīgi runā atklātajā vēstulē, daudz kam var piekrist, daudz kam - ne. Piemēram, kāpēc mēs, jaunie, negribam iet un darboties vecajās struktūrās? Vēlamies sākt visu no sākuma, līdzīgi kā Hermanis to darīja 90.gados," stāsta Seņkovs.