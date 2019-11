Kauņā atvadu turnejas ietvaros uzstāsies rokgrupa "Kiss"

2020. gada 29. jūnijā Kauņā koncertu sniegs amerikāņu glemroka grupa "Kiss". Koncerts Žalgira arēnā būs viens no grupas pēdējās turnejas ar nosaukumu "End of the Road" posmiem. Tā būs vienīgā grupas uzstāšanās Baltijas valstīs, informē koncerta rīkotāju pārstāvis Aivaras Gelžinis.