Vai drīz dzīvosim levitējošās ēkās? Arhitektūras doktors piedāvā neticamu nākotnes vīziju

Pilsētas izplešas - tas nebūs noslēpums nevienam. Lielā iedzīvotāju skaita dēļ, daudziem pasaules lielākajās metropolēs ir jāsadzīvo ar visai skaudru dzīves realitāti. Proti, lielāko dienas daļu vairums no pilsētniekiem aizvada darbā, tad spaidās divas stundas ar automašīnu sastrēgumā, bet tad nonāk apavu kastes izmēra dzīvoklī, par kuru atdod pusi algas. Lai risinātu šādas problēmas un atvieglotu dzīves apstākļus, arhitekti piedāvā neskaitāmas idejas un plānus dzīvei pilsētās, kas ļaus samazināt automašīnu skaitu uz ielām, palielināt dzīvokļus un samazināt to īres maksas, piemēram, daži iesaka būvēt debesskrāpjus zem zemes, citi - okeānā, bet vēl daļa ierosina vēl vairāk pagarināt jau esošās augstceltnes. Dubaijas dizaina nedēļas ietvaros arābu izcelsmes arhitektūras profesors Džordžs Kačamijs ierosina arhitektiem apsvērt domu par levitējošiem namiem, gluži kā multfilmā "Džetsoni" - uz ielām atliks vairāk vietas gājējiem, velosipēdistiem un automašīnām. Turklāt, kā min pats arhitekts - lidojošas ēkas būtu pasargātas no plūdiem un zemestrīcēm.