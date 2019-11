"Accenture" apmācīs vairāk nekā 100 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē

Uzņēmums aicina pieteikties ziemas IT mācībām un praksei "Accenture bootcamp", lai vienas līdz četru nedēļu laikā apgūtu IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai.

Viņa skaidroja, ka "bootcamp" apmācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām sekmīgākie dalībnieki iegūst sertifikātu un apmaksātu praksi "Accenture". Lielākā daļa no praktikantiem kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Mācības ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos, un to laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā. Apmācības sniedz iespēju strādāt IT nozarē un turpināt darbu starptautiskā uzņēmumā. Mācības ir bezmaksas.