Idejas par to, kā atbildīgāk patērēt ūdeni, un atbalsts tām patērētāju vidū ievērojami pieaug, bet izvēloties santehnikas iekārtas un aprīkojumu savai mājai, visticamāk, priekšroka tiek dota komfortam, kvalitātei un cenai.

Vēl pirms pāris desmitgadēm viedie sēdpodi interjerā šķita kā īsta eksotika vai pat atrakcija. Tomēr mūsdienās šīs santehnikas iekārtas nav tikai demonstratīva greznība, bet gan komforta, higiēnas un ilgtspējas standarts. Viena no lielākajām viedo sēdpodu priekšrocībām – integrētā bidē funkcija ar skalošanas un žāvēšanas iespējām. Viedie sēdpodi atmaksājas jau vien ar to, ka nav nepieciešams investēt divās dažādās santehnikas iekārtās, kuras, uzstādītas vannasistabā, aizņem vairāk vietas. Turklāt vācu eksperti aprēķinājuši, ka viedais sēdpods ar bidē funkciju četru cilvēku ģimenei gada laikā var ietaupīt apmēram 60 kg tualetes papīra. Šie sēdpodi ir ļoti ekonomiski, un tie efektīvi izmanto ūdeni. „Grohe” modelim „Sensia Arena” ir integrēts „Triple Vortex”, proti, no trim punktiem plūstošais ūdens rada virpuli un ar nelielu ūdens patēriņu maksimāli tīri noskalo virsmu. Nevar nepieminēt arī citas „Sensia Arena” priekšrocības: regulējama ūdens plūsmas intensitāte un temperatūra, dažādi sprauslas mazgāšanas pozīcijas, UV apgaismojums, kas neļauj vairoties baktērijām un žāvēšanas funkcija.