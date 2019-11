Gards kumoss klimata pārmaiņu noliedzējiem

Kad pasaules lielākajos medijos parādījās ziņa , ka vairāk nekā 11 000 zinātnieku beidzot ir likuši galvas kopā un parakstījuši dokumentu par to, ka klimata pārmaiņas ir nopietns drauds cilvēcei, pat lielākie skeptiķi, klimata pārmaiņu noliedzēji un varbūt arī Vija Beinerte aizdomājās: vai tikai mums tiešām nedraud pilnīgas auzas, ja reiz pat 11 000 zinātnieku ir vienisprātis par to. Lielāki un mazāki mediji steidza ražot draudīgus virsrakstus, pieminot ciešanas, nāvi, ārkārtas situāciju, pēdējo brīdi, utt., bet vides aktīvisti atviegloti nopūtās: varbūt beidzot pasaule ieklausīsies zinātniekos – ieteikums, ko cilvēkiem ANO konferencē novēlēja klimata aktīviste Grēta Tūnberga – un beigs rīt, mēslot un pārmērīgi patērēt lietas.

Gara acīm jau redzēju, kā degu meža ugunsgrēkā, tomēr nolēmu aplūkot šo zinātnieku parakstīto paziņojumu pats un uzmest arī aci, kas ir tas viens zinātnieks no Latvijas, kurš arī ir parakstījis šo zinātniskajā žurnālā “BioScience” publicēto dokumentu . Lūk, kas atklājās.

Sākšu ar to, ka gaidītā biezā dokumenta, kas papildināts ar daudziem pētījumiem, vietā lasītāju sagaida piecas lapaspuses garš PDF fails, no kurām aptuveni vienu lapaspusi aizņem primitīvas līknes. Tās ir četras lappuses teksta ar virsrakstu: “Pasaules zinātnieku brīdinājums par klimata ārkārtas stāvokli” (World Scientists’ Warning of a Climate Emergency)! Neož pēc nopietnas zinātnes, vai ne? Drīzāk tas varētu būt kāds politisks manifests, kas paredzēts, lai saviļņotu vai iebiedētu lielas ļaužu masas. Izlasot virsrakstu, mani pārņēma līdzīgas sajūtas tām, ko piedzīvoju, pirmo reizi intereses pēc atšķirot Komunistiskās partijas manifestu un izlasot: “Rēgs klīst pa Eiropu...”