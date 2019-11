Ielūkojies Raimonda Paula un Ances Krauzes koncertā

Mūzikas namā "Daile" izskanējusi Raimonda Paula un Ances Krauzes koncertprogramma "Sasala jūrīna", kurā skan Paula tautas dziesmu apdares, melodijas no izrādēm “Kabīrijas naktis” un “Marlēna”, kā arī zelta fonda dziesmas no Maestro un Ances Krauzes sadarbības pirmsākumiem. Aplūko foto no koncerta!