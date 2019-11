Ieviesīs jaunu modeli studiju un studējošo kreditēšanai ar valsts galvojumu

Likuma grozījumu mērķis ir ieviest jaunu studiju un studējošo kreditēšanas modeli no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu. Tas paredz jaunu studiju un studējošā kredīta veidu - no kredītiestāžu līdzekļiem, kas tiktu garantēts no valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem.