Piektdienas horoskops: kas tevi šodien gaida?

AUNS Pārliecinošā izturēšanās un lietišķā nostāja palīdzēs sasniegt panākumus. Lai arī turpmāk gūtu labus rezultātus, sastādi stratēģisku rīcības plānu un atturies no spontānas rīcības.

VĒRSIS Rīta pusē paredzētie darbi ies no rokas, bet pēcpusdienā var nākties krietni vien papūlēties, lai lietas virzītos vajadzīgajā gultnē. Galvenais, nesakreņķēties par šķēršļiem un ticēt panākumiem!

LAUVA Diena būs samērā trauksmaina un nemierīga. Atsevišķas lietas šķitīs daudz bezcerīgākas nekā tas ir patiesībā! Zvaigznes iesaka visu uzmanību koncentrēt tiešajiem pienākumiem, atturēties no pļāpāšanas.

ŪDENSVĪRS Ikdienas notikumi var mīties ar ilūzijām, līdz ar ko tev būs grūti saprast, kur ir patiesība un kur maldi. Saudzīgāk izturies pret savu garīgo veselību, atsakies no kaitīgiem ieradumiem.

ZIVIS Var rasties vēlme norobežoties no apkārtējiem, nozust no līdzgaitnieku redzesloka. Zināmā mērā, tava atturība palīdzēs izkļūt no apgrūtinošām situācijām. Nekārto darīšanas valsts iestādēs!